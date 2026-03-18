Nusret Mayın Gemisinde Çanakkale ruhu yaşatıldı
Nusret Mayın Gemisinde Çanakkale ruhu yaşatıldı

Nusret Mayın Gemisinde Çanakkale ruhu yaşatıldı
18.03.2026 16:13  Güncelleme: 16:14
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

Anma etkinlikleri, kentin simge değerlerinden biri olan Nusret Mayın Gemisinde başladı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın katılım sağladığı programda; Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Müht. Bnb. Volkan Göçmez, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Memet Öztürk, Muharip Gaziler Derneği ile Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılan Nusret Mayın Gemisi ile Çanakkale Zaferi Parkı, Çanakkale'de savaşın seyrini değiştiren tarihi görevin hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Anma programı kapsamında anıta çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programda, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Çanakkale Destanı' oratoryosu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca belediye tarafından hazırlanan resim sergisi de ziyaretçilere açıldı. Etkinlikler kapsamında Nusret Mayın Gemisi gezilerek, Çanakkale ruhu yerinde hissedildi.

Anma programı, Tarsus Şehitliğinde devam etti. Şehitler için dualar okunurken, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Düzenlenen programlarla Çanakkale Zaferinin bıraktığı iz, Tarsus'ta bir kez daha saygı ve vefa ile anıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı. 18.03.2026 16:39:30.
