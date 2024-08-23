O-4 Otoyolu Hendek ve Gümüşova Arasında Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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O-4 Otoyolu Hendek ve Gümüşova Arasında Trafiğe Kapatılacak

O-4 Otoyolu Hendek ve Gümüşova arasında gerçekleşecek üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak saatler belirlendi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren saat 21.00-07.00 arasında yapılacağı belirtildi.

23.08.2024 17:26
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O-4 Otoyolu Hendek ve Gümüşova arasında gerçekleşecek üstyapı yenileme çalışmaları sebebi ile 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren saat 21.00-07.00 arasında Ankara ve İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek kavşağı ile Gümüşova arasında gerçekleşecek olan üstyapı çalışması sebebi ile saat 21.00 - 07.00 aralığında her iki istikamette kesimler halinde trafiğe kapanacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova arasında gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmalarının 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, " O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı - Gümüşova (Kontrol Kesim No: O-4/21 ve O-4/22) arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Kuzey taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Bu çalışma akabinde, Kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Çalışmalar 26.08.2024 Pazartesi günü saat 21.00' de başlayacaktır. Her gün akşam 21.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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