Oba Makarna Patlamasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Oba Makarna Patlamasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı

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Hendek'teki fabrikada patlama sonrası ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak hayatını kaybetti.

10.10.2024 17:52
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki Güven Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde 25 gündür tedavi görüyordu. Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Albayrak, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dadallı köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Güven Albayrak'ın Oba Makarna fabrikasında 4 yıldır çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Oba Makarna Patlamasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı - Son Dakika

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