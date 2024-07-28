Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü\'nün Kayınvalidesi Türkan Sakınç\'ın Cenaze Törenine İş ve Sanayi Dünyasından Katılım

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Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü'nün kayınvalidesi Türkan Sakınç geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhume Türkan Sakıç için düzenlenen cenaze törenine iş ve sanayi dünyasından birçok isim katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 80 yaşında hayata gözlerini yuman Türkan Sakınç, Bahaeddin Nakiboğlu Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığında defnedildi. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü'nün kayınvalidesi Türkan Sakıç'ın cenaze törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Başkülekçi, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Ak Parti eski Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile çok sayıda sanayici ve iş adamıyla ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Merhume Türkan Sakınç Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi. Merhume Türkan Sakınç'ın taziyelerinin Güvenevler Mahallesinde bulunan 181 nolu taziye evinde kabul edileceği de öğrenildi. - GAZİANTEP