Oda Başkanı Sevinen, "Tarım sektörü önemli sayıda istihdam sağlamaktadır" - Son Dakika
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Oda Başkanı Sevinen, "Tarım sektörü önemli sayıda istihdam sağlamaktadır"

13.05.2022 15:23
Oda Başkanı Sevinen, "Tarım sektörü önemli sayıda istihdam sağlamaktadır"

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çiftçilerin sorunları ve sıkıntılarını olduğunu anlatarak, "Tarım en önemli sektörler arasında her zaman yerini almıştır" dedi.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çiftçilerin sorunları ve sıkıntılarını olduğunu anlatarak, "Tarım en önemli sektörler arasında her zaman yerini almıştır" dedi.

Oda Başkanı Sevinen, Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "14 Mayıs gününün bütün dünyada Çiftçiler Günü olarak ülkemizde de bu önemli gün kutlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçilerimizin sorunları ve sıkıntıları elbette vardır. Hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda üretiminde tarım en temel unsurdur. Dünya üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hiç birisi tarımı göz ardı ederek kalkınmamışlardır. Tarım en önemli sektörler arasında her zaman yerini almıştır. Beslenmemizi sağlayan, bizi aç bırakmayan, bütün zor şartlarda yağmur, çamur demeden çalışan çiftçilerimizin, emekçilerimizin alın terlerine saygı duyulmalı ve gereken önem verilmelidir. Çiftçilerimiz alın terlerinin karşılığını çoğu zaman alamamaktadırlar. Son yıllarda stratejik değeri daha iyi anlaşılan tarım sektörünün en zor şartlarda çok büyük emekler vererek üretim yapan değerli çiftçilerimizin sayesinde ülkemizin ekonomik büyüme sağladığı bilinmektedir. Tarım sektörü önemli sayıda istihdamda sağlamaktadır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ülkemizin kalkınmasında önemli rolü olan ve nasırlı elleriyle toprağa hayat veren tüm çiftçilerimizin bu anlamlı gününü kutlar; bol, bereketli bir yıl geçirmelerini dilerim" dedi. - BİLECİK

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Ziraat Odası, Türkiye, Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oda Başkanı Sevinen, 'Tarım sektörü önemli sayıda istihdam sağlamaktadır' - Son Dakika


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