ODTÜ Geliştirme Vakfı Öğrencileri, Büyükleri Ziyaret Etti

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ODTÜ Geliştirme Vakfı Denizli Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyükleri ziyaret etti. Merkezdeki büyükler, gençlerin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

İlçe genelindeki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, bir taraftan da sosyal etkinliklerini sürdürüyor. Büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak ve Alzheimer tanılı büyüklerin toplumdaki oranını azaltmak amacıyla hizmete açılan 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi, genç misafirlerini ağırladı. ODTÜ Geliştirme Vakfı Denizli Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki değerli büyükleri ziyaret ederek hem sohbet ettiler hem keyifli vakit geçirdiler.

Gençler ve büyükler, günün anısına 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' temasıyla fidanları da toprakla buluşturdu. - DENİZLİ