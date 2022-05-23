Odunpazarı 19 Mayıs Spor Şenliği Sona Erdi

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "19 Mayıs Spor Şenliği" düzenledi. İnstagram fotoğraf çekilişi ile başlayan şenlikler, Tenis Atatürk Kupası, Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü, Futbol, Voleybol Goalball Turnuvaları, Farkındalık Futbol Maçı ve Minikler Hentbol Turnuvası ile devam etti. Çok sayıda sporcunun katıldığı "19 Mayıs Spor Şenliği, yaklaşık iki hafta sürdü. Şenliğin kazananı ise dostluk oldu.

19 Mayıs Spor Şenliği, Minikler Hentbol Turnuvası ile sona erdi. Mehmet Terzi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, yaklaşık 100 sporcu katıldı. 6 takımın mücadele ettiği turnuvada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, turnuva katılımcılarına hatıra kupası ve katılım sertifikası takdim etti.

"SİZLER İÇİN ÇAIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan Başkan Kurt, 19 Mayıs Spor Şenliklerine katılan tüm sporcu, antrenör ve velilere teşekkür etti. Şenlikte emeği geçenleri tebrik eden Başkan Kurt, genç sporculara seslenerek "Sizler gelecekte Odunpazarı Spor'un kadroları olacaksınız. Bugün hentbol takımımızın ciddi anlamda büyük bir A takımı var. Hocalarımız bakıyorlar değerlendirdiklerini bu takıma alıyorlar. Okullar tatil olunca yaz okulları başlayacak. Bu okullarımızı takip edin. Bütün çocuklarımıza spor yaptıracak hale gelelim istiyoruz. Bu yıl farklı alanlarda 5 adet spor sahası yaptık, oralardan; bu salondan, diğer spor tesislerimizden, açık hava da yaptığımız etkinliklerimizden yararlanabilirsiniz. Bizler sizleri seviyoruz. "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, sizler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.