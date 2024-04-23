Odunpazarı Belediye Başkanı 23 Nisan\'da makamını çocuklara bıraktı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını 8 yaşındaki Eymen Demirkol ile LÖSEV'in kahraman çocuklarından Nida'ya bıraktı.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sene de geleneği bozmadı. Başkan Kurt, bu yıl da aynı şekilde makamını çocuklara bıraktı. Diğer senelerden farklı olarak bu 23 Nisan'da Başkan Kurt'un makamına 2 çocuk oturdu. Başkan Kurt, makamını bu sefer ilk olarak 8 yaşındaki Sücaaddin Veli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Eymen Demirkol'a, ardından LÖSEV'in kahraman çocuklarından Nida'ya bıraktı.

"Yaşanılabilir yarınlar bırakalım"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un karşıladığı Demirkol, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık makamına geçti. Başkan Kurt, bir süre sohbet ettikten sonra makamını minik öğrenciye makamını devrederek Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başkanlık makamına oturan Demirkol, önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında çocuk istismarına dikkat çeken Demirkol, "Yaşanılabilir yarınlar bırakalım. Büyüklerime sesleniyorum, çocuk istismarını bırakın. Parkların güvenliğinin artırılmasını ve bazı yenilikler yapılmasını istiyorum. Çocuklar daha küçükler, daha hayatı yaşamadılar. Onlar için daha güvenli bir hayat kurmak istiyorum" dedi.

Konuşmasından sonra Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk'i arayan Başkan Demirkol, parkların çocuklar için güvenli hale getirilmesini istedi.

"Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz"

Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmanız lazım. Onun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmanız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz" şeklinde konuştu.

"LÖSEV ailesinde umutla büyüyen bir çocuk olarak her günümüzün bayram gibi geçmesini diliyorum"

Başkan Kurt, bu 23 Nisan'da Lösemi'ye dikkat çekmek, lösemili ve onko çocukları yaşatmak için makamını LÖSEV'in kahraman çocuklarından 7 yaşındaki Nida'ya da bıraktı. Çocuk Başkan Nida, törende yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizim bayramımız! Atamızın tüm çocuklara armağanı.. LÖSEV ailesinde umutla büyüyen bir çocuk olarak her günümüzün bayram gibi geçmesini diliyorum. Bugün olduğu gibi bizim için çabalayan büyüklerimize hepimiz adına teşekkür ediyorum. 23 Nisan kutlu olsun!"

LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker, LÖSEV'in kahraman çocukları Nida ve Çınar ile birlikte Başkan Kurt'a 'Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV Yaşam Sertifikası' takdim etti. - ESKİŞEHİR