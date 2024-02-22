Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 100. Yıl Kültür Merkezi\'nin İnşaatını İnceledi

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Vizyon Projeler' içinde yer alan ve adı Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nce Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi olarak değiştirilen Yenikent Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi'nin çalışmalarıyla yakından ilgileniyor. Sık sık inşaat alanında denetimler gerçekleştiren Başkan Kurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor.

Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin inşaat alanına giden Başkan Kurt, inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Kurt, birim müdürleri ve diğer yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yaklaşık 80 bin kişiye hitap edecek

100. Yıl Kültür Merkezi'nin Yenikent, Yıldıztepe, Gültepe, Büyükdere ve Çankaya mahalleleri başta olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye hitap eden bir merkez haline geleceğini vurgulayan Başkan Kurt, "Yenikent'te inşaatı devam eden 100. Yıl Kültür Merkezi'mizdeki çalışmaları yerinde inceledim. Kültür Merkezi ve Pazar Yerimizi en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. 6 katlı olacak olan bu tesiste otopark, alışveriş merkezi, pazar yeri, çok amaçlı bir salon, düğün salonları ve çatı katında da bir restoranımız olacak. Yenikent ve çevre mahallelerimiz önemli bir merkeze kavuşacak" dedi. - ESKİŞEHİR