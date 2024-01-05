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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Akcami Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kurt, pazarcı esnafının halini hatırını sordu, istek ve şikayetlerini dinledi. Ardından Odunpazarı Tarihi Bölgesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Başkan Kurt, halkın dertlerini dinleyerek semtleriyle ilgili talep ve önerileri aldı. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Kurt, hemşehrilerine teşekkür ederek Odunpazarı'nın birlikte güzel olduğunu belirtti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Perşembe Pazarı\'nı ziyaret etti
05.01.2024 - 12:40,
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Akcami Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Akcami Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nı gezen Kurt, tezgah açan esnafı tek tek ziyaret ederek pazarcı esnafının halini hatırını sordu; istek, şikayet ve önerilerini dinledi, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi. Başkan Kurt, Perşembe Pazarı'nın ardından da Odunpazarı Tarihi Bölgesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Tarihi bölgede bulunan esnafla sohbet eden Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler diledi.

Herkes hayat pahalılığından şikayetçi

Alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Başkan Kurt, halkın dertlerini dinledi, semtleriyle

ilgili talep ve önerilerini aldı. Hayat pahalılığından şikayetçi olan vatandaşları uzun uzun dinleyen Başkan Kurt'a yoğun bir ilgi vardı. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, "Perşembe Pazarı'nda pazar esnafımızla çay içtik, sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin hallerini hatırlarını sorduk. Geleceğe her zaman umutla bakan, güzel şehrimizin güzel insanlarına, güler yüzlü hemşehrilerime samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Odunpazarı birlikte güzel" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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