Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, personel ile bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, personel ile bayramlaştı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, personel ile bayramlaştı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı. Başkan Kurt, personelin bayramını kutlayarak yeni dönemdeki hedeflerini paylaştı.

16.04.2024 15:30  Güncelleme: 15:37
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı.

Başkan Kurt ilk olarak ana hizmet binasında personel ile bayramlaştı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Başkan Kurt, törene katılan tüm personelle tokalaşarak personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi personeli ile 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk kez bir araya geldiklerine dikkat çekti. Personelin bayramını kutlayan Başkan Kurt, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendisine destek verdiği için de belediye personeline teşekkür etti. Yeni dönemde yeni hedeflerin var olduğunu belirten Başkan Kurt, "Yeni çalışma biçimimiz olacak, sistemi gözden geçireceğiz. Aksayan yerler nereler, olumsuz tarafımız var mı bunlara bakacağız. Seçim çalışmaları boyunca üç ay gezdiğimiz yerlerde aldığımız geri dönüşlerde eksiklerimizi de tespit etmiş olduk. Onun için yeni dönemle ilgili hepinizden daha çok çalışma beklediğimi vurgulamak istiyorum. Kılık kıyafetten çalışma biçimine, çalışma saatlerine ve uyum içinde olmanıza özen göstermemizi rica ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak çok iş ürettik. Eskişehir'deki belediyeler içerisinde somut olarak en çok iş üreten belediye Odunpazarı Belediyesi'dir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bayramınızı kutluyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Sendika başkan ve temsilcilerinden Başkan Kurt'a destek teşekkürü

Bayramlaşma töreninde Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, TÜM BEL SEN Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yurtaydın Özkar, Tüm Yerel Sen Başkanı Caner Özcan, Türk Yerel Hizmet-Sen temsilcisi Selami Küçükoğlu, BEM BİR SEN Eskişehir Şube Başkanı Fethullah Özsarı, yaptıkları konuşmalarda 31 Mart Yerel Seçimlerinde 3'üncü kez Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik etti. İşçi ve emekçilere verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden sendika başkan ve temsilcileri, herkesin bayramını kutladı.

Park ve bahçeler şantiyesinde coşkuyla karşılandı

Başkan Kurt, Ana Hizmet Binasındaki bayramlaşma töreninin ardından Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaşım, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Gökmeydan Mahallesi Ek Hizmet Binası'na giderek personel ile bayramlaştı. Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde coşkuyla karşılandı. Davul zurna ekibi karşılanan Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile karşılıklı çiftetelli oynadı, halay çekti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaşım ve Park Bahçeler müdürlüğü personelinden memnun olduğunu belirten Başkan Kurt, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, personel ile bayramlaştı - Son Dakika

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