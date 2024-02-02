Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sunuculuk Atölyesi üyeleri ve Gökmeydan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi üyeleri ve Gökmeydan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Atölye üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, atölye üyelerinden ve Gökmeydanlılar'dan yerel seçimlerde destek istedi.
Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kurt, son olarak eğitmenliğini Serpil Vurucu'nun yaptığı Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi üyeleri ve Gökmeydan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Buluşmada doğum günü olan Gökmeydan Mahallesi sakinlerinden Feride Aktaş'ın da doğum günü kutlandı. Aktaş'ın doğum gününü kutlayan Başkan Kurt, Aktaş'a ailesi ve sevdikleriyle mutlu, sağlıklı bir ömür diledi. Sunuculuk Atölyesi üyeleri bu buluşma için özel bir program hazırladı. Sunucu adaylarından Naciye Ulusoy'un sunduğu programda, atölye üyeleri Başkan Kurt'a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Sunuculuk Atölyesi üyeleri ve mahalle sakinleri ile uzun uzun sohbet eden Başkan Kurt, taleplerini dinleyerek, not aldı.
Sunuculuk Atölyesi'nin çalışmalarından çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Kurt, atölye üyelerine başarılar diledi. Aslında okullarda verilmesi gereken eğitimleri sosyal ve halkçı belediyecilik gereği kendilerinin verdiğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Sunuculuk Atölyesi ile daha önce hiçbir okul ya da belediyede yapılmayanı yaptık. Sadece diksiyon eğitimi almıyor arkadaşlarımız. Nefes terapisinden, jest ve mimik kullanımına kadar birçok alanda eğitim alıyorlar. Çok da başarılı oldular. Atölyede eğitim alıp, para kazanmaya başlayan arkadaşlarımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.
"İKTİDARA DUR DEMEK İÇİN YEREL SEÇİMLER ÇOK ÖNEMLİ"
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Başkan Kurt, atölye üyelerinden ve Gökmeydanlılar'dan destek istedi. Seçimlerin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "İktidarın yaptıklarına dur demek, onlara yanlış yapıyorsunuz demek için bu seçimler çok önemli. Mevcut belediyelerimize yeni belediyeler eklememiz gerekiyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı'nda ben Kazım Kurt ve Tepebaşı'nda da Ahmet Ataç'ın yanı sıra diğer ilçe belediyelerimizde de seçimi kazanmamız gerekiyor. Bu da sizlerin oylarınızla olacak" diye konuştu.
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