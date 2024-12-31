Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Personel ile Yeni Yıl Buluşması Düzenledi

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeni yıl dolayısıyla Odunpazarı Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan personelle bir araya geldi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Kurt, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Personelin özverili çalışmalarıyla Odunpazarı'nda hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Başkan Kurt, "2025 yılının mutlu bir yıl olmasını istiyoruz. Fakat Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları insanları pek mutlu edeceğe benzemiyor. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak her türlü kısıtlamaya rağmen iş üretmek zorundayız. Sizlerin emeği ve katkılarıyla Odunpazarı halkına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Hep birlikte çalışarak ilçemizi daha da güzelleştireceğimize inanıyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim" dedi.

Başkan Kurt'un Fen İşleri Şantiyesi ziyareti sırasında şantiyeyi ziyaret eden Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı da Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelinin yeni yılını kutladı.

Başkan Kurt, etkinlikte personelle sohbet ederek onların taleplerini ve önerilerini de dinledi. Samimi bir atmosferde geçen buluşma, çalışanların moral ve motivasyonunu artırırken yeni yıl öncesinde dayanışma duygularını pekiştirdi.

Odunpazarı Belediyesi çalışanları, Başkan Kurt'a teşekkür ederek yeni yıl dileklerini paylaştılar. - ESKİŞEHİR