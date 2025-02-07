Odunpazarı Belediyesi, 8,5 Milyon Evrakı Dijital Ortama Taşıdı

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Odunpazarı Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği Dijital Arşiv Kompleksi ile 1969 yılından günümüze kadar uzanan 50 binin üzerinde klasörde yer alan 8,5 milyon evrakı dijital ortama taşıdı.

Türkiye'nin en büyük dijital arşiv alanlarından birine sahip olan kompleks, kullanılan gelişmiş arşiv programı sayesinde belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir olmasını sağlıyor. Odunpazarı Belediyesi Bilişim Ekibi tarafından geliştirilen ve uzman arşivciler tarafından desteklenen sistem, çok yönlü tarama özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir hizmet sunulurken, arşiv belgeleri güvenli bir şekilde koruma altına alınıyor.

"Geçmişi koruyor, geleceğe ışık tutuyoruz"

Dijital arşiv çalışmalarının önemine değinen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Geçmişi koruyor, geleceğe ışık tutuyoruz. Türkiye'de dijital arşiv konusunda öncü belediyelerden biriyiz. Teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek vatandaşlarımıza en hızlı hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR