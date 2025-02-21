Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı

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Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 2'inci Etap ve 4'üncü Etap'ta bulunan camileri temizledi.

TOKİ tarafından Ihlamurkent Mahallesi'nde 2'inci Etap ve 4'üncü Etap'ta yapılan camiler, Odunpazarı Müftülüğü'ne devredildi. Odunpazarı Müftülüğü de Odunpazarı Belediyesi'nden söz konusu camilerin temizliği ile ilgili destek istedi. Odunpazarı Belediyesi de Ramazan Ayı öncesinde cemaatin ibadetine açılacak olan camilerin temizlik ve onarımını gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak Temizli İşleri, Destek ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her iki camide de çalışma yaptı. Camilerin bahçeler, iç duvar, halıları, tuvaletleri ve abdesthanesi inşaat atıklarından arınarak, temizlendi. Camilerin kapalı olan rögarları açılırken, elektrik aksamı ile ilgili onarımlar da gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini vurguladı. Odunpazarı İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine hazır olduklarını kaydeden yetkililer, temizliği ve onarımı yapılan camilerin Odunpazarı halkına hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR