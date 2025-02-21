Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Mahallesi'ndeki TOKİ camilerini Ramazan Ayı öncesinde temizledi. Camiler, Odunpazarı Müftülüğü'ne devredilmiş olup, belediye ekipleri bahçe, iç mekan, tuvalet ve diğer alanları temizledi.

21.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 2'inci Etap ve 4'üncü Etap'ta bulunan camileri temizledi.

TOKİ tarafından Ihlamurkent Mahallesi'nde 2'inci Etap ve 4'üncü Etap'ta yapılan camiler, Odunpazarı Müftülüğü'ne devredildi. Odunpazarı Müftülüğü de Odunpazarı Belediyesi'nden söz konusu camilerin temizliği ile ilgili destek istedi. Odunpazarı Belediyesi de Ramazan Ayı öncesinde cemaatin ibadetine açılacak olan camilerin temizlik ve onarımını gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak Temizli İşleri, Destek ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her iki camide de çalışma yaptı. Camilerin bahçeler, iç duvar, halıları, tuvaletleri ve abdesthanesi inşaat atıklarından arınarak, temizlendi. Camilerin kapalı olan rögarları açılırken, elektrik aksamı ile ilgili onarımlar da gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini vurguladı. Odunpazarı İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine hazır olduklarını kaydeden yetkililer, temizliği ve onarımı yapılan camilerin Odunpazarı halkına hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Belediye, Eğitim, Bahçe, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Cami Temizliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.