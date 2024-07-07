Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Adalar'da Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Adalar'da Yıl Sonu Sergisi Açtı

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Adalar\'da Yıl Sonu Sergisi Açtı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin 18 Halk Merkezinde ve Seramik Parkta yer alan atölyelerde üretilen eserler Adalar'da 'Yıl Sonu Sergisi' ile vatandaşlara sunuldu. Sergide kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru eserlerin satışı da yapıldı.

07.07.2024 13:47  Güncelleme: 14:01
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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin 18 Halk Merkezinde ve Seramik Parkta yer alan atölyelerde üretilen eserler Adalar'da "Yıl Sonu Sergisi" ile vatandaşlara sunuldu.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri, Adalar'da Yıl Sonu Sergisi açtı. Kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru eserlerin satışının da yapıldığı sergi, 3 gün boyunca Eskişehirlilerle buluştu. Sergiyi gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bütün öğretmenlerimize, bütün çalışanlarımıza ve bize güvenip bu kurslara katılan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Halk merkezleri halkındır. Gelin birlikte çalışalım, Odunpazarı'nı birlikte yönetelim" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 18 Halk Merkezinde ve Seramik Parkta yer alan atölyelerinde bir yıl içinde kursiyerler tarafından üretilen eserler, Adalar'da açılan 'Yıl Sonu Sergisi' ile vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca Adalarda yer alan sergide kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru eserlerin satışı da yapıldı.

"Halk merkezleri halkındır"

Vatandaşlardan tam not alan sergi alanını gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, stantları tek tek ziyaret etti. Stantlarda bulunan eserlerle ilgili bilgi alan Başkan Kurt, sergiyi gezen vatandaşlarla ile de bir araya gelerek sohbet etti. Atölyelerin eğitmenlerine, katılımcılarına ve halk merkezi emekçilerine teşekkür eden Başkan Kurt, 17 mahallede 18 halk merkezi olduğunu vurguladı. Halk merkezlerini halkın eğitim ihtiyacını karşılamak için açtıklarını belirten Başkan Kurt, "Bütün öğretmenlerimize, bütün çalışanlarımıza ve bize güvenip bu kurslara katılan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan bu eserlerin sergilenebilmesi ve bunların sonucunda da yeni kursiyerlerin kurslarımıza katılabilmesi. Herkesi bekliyoruz. Halk merkezleri halkındır. Halkın olan bu merkezlere sahip çıkın. Gelin birlikte çalışalım, Odunpazarı'nı birlikte yönetelim. Kadınlar, çocuklar, Odunpazarı mutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Adalar'da Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Adalar'da Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika
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