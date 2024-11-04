Odunpazarı Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıma Başlıyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıma Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıma Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, Aşağıçağlan Mahallesi'nde bulunan SS Yeşilçam Kır Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı aldı. 07 Kasım 2024 tarihinde yıkım işlemi başlayacak.

04.11.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Odunpazarı Belediyesi, SS Yeşilçam Kır Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne ait kaçak yapıların yıkımına başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, ilçede imara aykırı yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Aşağıçağlan Mahallesi'nde bulunan SS Yeşilçam Kır Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için de yıkım kararı alındı. Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirttiği doğrultuda, Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı karar gereği kaçak yapıların yıkımı yapılacak.

Belediye yetkilileri, 0 ada 1004 parselde yer alan bu yapılar için yasal sürecin tamamlandığını ve yapı sahiplerinin gerekli önlemleri almaması üzerine yıkım kararı alındığını belirtti. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca alınan kararla; 0 ada 1004 parselde yıkım işlemi 07 Kasım 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılacak.

Yıkım öncesinde, yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda, ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacak. Yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahipleri sorumlu tutulacak.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzinsiz yapılaşmaya karşı yasal süreçlerimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tarım alanlarının korunması ve çevrenin tahrip edilmemesi adına kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıma Başlıyor - Son Dakika

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