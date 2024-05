Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Yerel

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı Bölgesi mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Odunpazarı Bölgesi mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Kırsal Hizmetler Müdürü İlker Temel ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Muhtarlık Birimi Sorumlusu Emine Kırmızıgül'ün katıldığı ziyaretlerde, Temel ve Kırmızıgül muhtarlara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını iletti. Muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileten

Temel ve Kırmızıgül, muhtarları tebrik ederek başarılar diledi.

Vatandaşlar ile belediye arasında iletişimi muhtarların sağladığına dikkat çeken İlker Temel, muhtarların yaptıkları görevin son derece kıymetli olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Temel, "Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacağız, kapımız onlara her zaman açık. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından muhtar seçilen tüm mahalle muhtarlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR