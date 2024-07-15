Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi\'nden 60 yaş ve üstü vatandaşlara piknik

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Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar için Mamuca Mesire Alanı'nda piknik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde kıdemli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalar sürdürülüyor. Koca Çınar Yaşam Merkezleri, havaların ısınması ile çalışmalarına gezileri de ekledi. Son olarak, Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, Mamuca Mesire Alanı'nda piknik yaptı. Yürüyüş yapan, müzik dinleyen, oyunlar oynayan, halaylar çeken koca çınarlar gün boyu gönüllerince eğlendi. Yaşadıkları eğlenceli dakikaları kayıt altına alan koca çınarlar, düzenlenen bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen koca çınarlar, kendileri için bu etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR