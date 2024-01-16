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Odunpazarı Belediyesi Kreşleri Ziyaret Ederek Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık Bilinci Oluşturuyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Kreşleri Ziyaret Ederek Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık Bilinci Oluşturuyor

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Odunpazarı sınırları içerisinde yer alan kreşleri ziyaret ederek, çocuklara iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğlenceli eğitimler veriyor. Müdürlük yetkilileri, oynadıkları oyunlarla miniklerde farkındalık yaratırken, enerji tasarrufunun önemini vurguluyor.

Odunpazarı Belediyesi Kreşleri Ziyaret Ederek Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık Bilinci Oluşturuyor
16.01.2024 - 14:09,
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Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Enerji Tasarrufu Haftası" nedeniyle Odunpazarı sınırları içerinde yer alan kreşleri ziyaret ediyor. İklim değişikliği ve sıfır atık hakkında eğlenceli eğitimler veren müdürlük yetkilileri, oynadıkları oyunlar ile miniklerde sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratıyor.

Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla, 1981 yılından itibaren Ocak ayının ikinci haftası, "Enerji Tasarrufu Haftası" olarak kutlanıyor. Enerji Tasarrufu Haftası ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Odunpazarı sınırları içerinde yer alan kreşleri ziyaret ediyor. Kreşlerde iklim değişikliği ve sıfır atık hakkındaki eğlenceli eğitimler gerçekleştiren müdürlük yetkilileri, miniklerle oynadıkları oyunlarla da çocuklarda iklim değişikliği, sıfır atık ve enerji tasarrufu konularında farkındalık yaratıyor. Müdürlük yetkilileri, gittikleri tüm kreşlerde büyük bir ilgi ile karşılanırken, gerçekleştirdikleri eğlenceli çalışmalarla minikler hem bilgi sahibi oluyor hem de keyif dolu bir gün geçiriyor.

"YAPACAĞIMIZ HER TASARRUFUN GELECEĞİMİZE KATKISI OLACAK"

Enerjinin günümüzde en temel ihtiyaçlardan biri haline geldiğine dikkat çeken İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, "Enerjinin bu hızla tüketiminin devam etmesi halinde, yakın bir tarihte kaynaklarımız tükenecek hatta üretilemez hale gelecek. Bu sebeple enerji kaynaklarının korunması ve tüketimde tasarruf yapılması büyük önem arz diyor. Enerjide küçük önlemler büyük tasarruf sağlamaktadır. Bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacak. Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için enerji ve enerji kaynaklarında israf yapılmaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Kreşleri Ziyaret Ederek Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık Bilinci Oluşturuyor - Son Dakika


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