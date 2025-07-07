Odunpazarı Belediyesi\'nden Alevi Yurttaşlara Özel İftar

Odunpazarı Belediyesi, Alevi yurttaşlar için kutsal olan Muharrem Ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda gerçekleşen iftar programına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük ile çok sayıda davetli katıldı.

İftarda vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Alevi toplumunun inanç değerlerine saygı gösterilmesinin, toplumsal barış ve birlikte yaşam için kritik önemde olduğunu dile getiren Başkan Kurt, kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün altını çizdi. "Bizler farklı inanç ve kültürlere saygı göstererek birlikte yaşamanın zenginliğini yaşıyoruz," diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Cemevleri'ni ibadethane olarak kabul ettiklerini hatırlatarak, "Belediye Meclisimizde aldığımız kararla Cemevleri'nin de diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanmasını sağladık. Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin ancak herkesin kendini eşit yurttaş olarak hissedebildiği bir ortamda güçlenebileceğini vurgulayan Başkan Kurt, "İnanç ve ibadet özgürlüğü, eşit yurttaşlık temelinden kaynaklanmaktadır. Bu bir lütuf değil, haktır. Bu hakkı herkes için savunmak ve korumak zorundayız," dedi. - ESKİŞEHİR