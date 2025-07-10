Odunpazarı Belediyesi\'nden Aşure İkramı

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle düzenlediği aşure etkinliklerine devam ediyor.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan aşure, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla buluşturuluyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan aşureler, ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara ikram ediliyor.

Son olarak Çarşamba Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtımda, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel lezzetle buluşan vatandaşlar, bu kültürel mirasın yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve emeği geçen aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Aşure ikramları bununla sınırlı kalmayacak. Etkinlik, 11 Temmuz Cuma günü Gökmeydan Mahallesi Cuma Pazarı ve Emek Mahallesi'ndeki Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nda devam edecek. Toplumun her kesiminden insanları bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, hem kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiriyor. - ESKİŞEHİR