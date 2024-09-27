Odunpazarı Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Odunpazarı Belediyesi, başkanı ve yardımcılarının isimlerini kullanarak nakdi yardım toplayan kötü niyetli kişilere karşı uyardı.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediye Başkanı ve yardımcılarının isimlerinin kullanılarak yardım malzemesi ve nakdi yardım talebinde bulunan kötü niyetli kişilere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

Belediye'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde belediyemize yapılan şikayetlerde Eskişehir'de vatandaşların ve işadamlarının arandığı Odunpazarı Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak farklı yardım kuruluşlarına bağış ve yardım malzemesi toplandığı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Kötü niyetli ve dolandırıcılık niyeti ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte bu hesaplara nakdi yardım talep edilmektedir. Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan iş adamı ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Odunpazarı Belediyemiz, kanunların elverdiği sınırlar içinde Kurumsal Kimliği dışında hiçbir ferdi yardım kampanyasının içinde yer almamaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. Belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ESKİŞEHİR