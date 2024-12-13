Odunpazarı Belediyesi\'nden Yeni Hanım Evi: Orhangazi Mahallesi\'nde Açılıyor

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Odunpazarı Belediyesi tarafından oluşturulan Emek Mahallesi'ndeki Hanım Evi'nin ikincisi Orhangazi Mahallesi'nde açılıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi ve onların sosyal hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediği Hanım Evi, kadınların hem sosyalleşebileceği hem de özel günlerini kutlayabileceği bir alan olmanın yanı sıra çocuklarla birlikte vakit geçirebilecekleri bir merkez olarak da öne çıkıyor.

Kadınlardan ilham alan bir proje

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hanım Evi'nin kadınların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirterek, "Kadınlarımız toplumun temel taşıdır ve her zaman önceliğimizdir. Onların yaşamını güzelleştirmek, sosyal hayatlarını desteklemek bizim görevimiz. Orhangazi Mahallesi Oktayer Sokak No: 53'te açılacak olan Hanım Evi'ni, mahalleli kadınlarımızın önerileriyle tasarladık. Bu ev, kadınlarımızın dinlenip sosyalleşeceği, günlerini ve özel etkinliklerini düzenleyeceği, dayanışma ve üretim alanı olacak. Kadınlarımız burada sadece bir araya gelmeyecek, aynı zamanda birbirlerini destekleyecek ve güçlendirecek" dedi.

Hanım Evi'nde kadınların konforu ve ihtiyaçları ön planda tutuldu. Merkezde, mutfak, oturma alanı, çocuk oyun alanı gibi birçok donanım bulunuyor. Kadınlar, burada ev konforunda vakit geçirebilir, üretime katılabilir ve özel günlerini kutlayabilir. - ESKİŞEHİR