Odunpazarı Belediyesi SOBE Ekibi, Ev Temizliği ve Sağlık Hizmetleriyle Memnuniyet Yaratıyor

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan "Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde "SOBE" ekipleri tarafından 5 yıldır evleri temizlenen, birçok hizmetleri görülen Cemalüfer ve Müslim Fikir çifti, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Odunpazarı Belediyesi, kısa adı SOBE olan ile ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü veya ağır engeli bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt göreve geldikten kısa bir süre sonra 2015 yılında kurulan SOBE, bugüne kadar binlerce insana yardım eli uzattı. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan SOBE, mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri yaparak ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü ya da ağır engeli bulunan vatandaşlara hizmet sunuyor. Yapılan analizler vasıtasıyla, ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. SOBE, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belli aralıklarla periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, tansiyon ve şeker ölçümü gibi sağlık kontrol hizmetleri sunuyor. Moral motivasyon desteği de sunan SOBE, ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilere kendi evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyor. 2015 yılında kurulan SOBE, bugüne kadar binlerce insana yardım eli uzattı.

"Evi dip köşe temizliyorlar"

Evleri 5 yıldır SOBE ekipleri tarafından temizlenen Cemalüfer (83) ve Müslim Fikir (85) çifti, çok memnun olduklarını belirtti. Cemalüfer Fikir, "SOBE ekibi yaklaşık 5 yıldır evimizi temizliyor. Çok beğeniyorum yaptıkları temizliği. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Temizlikçi tutamıyoruz biz. Azıcık aylık var. Tutamıyoruz. Bazen komşular gelip temizliyor. SOBE' de ayda bir gelip, dip köşe temizliyor evi. Sağ olsunlar, o da bize yetiyor." diye anlattı.

"Hizmetlerden memnunuz"

Cemalüfer teyzenin eşi olan Müslim Fikir, yalnız yaşadıklarını anlattı. SOBE Ekiplerinin evlerini temizlediğini söyleyen yaşlı adam, "Allah, gelenden, gönderenden razı olsun. Hepsinden çok memnunuz. Temizliyorlar, bizi kontrol ediyorlar. Tansiyonumuzu, kan şekerimizi ölçüyorlar. Allah razı olsun, çok memnunuz. Belediye ekibi de yetişebildiği yere kadar gitsin. Çok sevap. Belediye Başkanı Kazım Kurt gönderiyor. Allah razı olsun ondan, sağ olsun. Yaptığı hizmetlerden memnunuz biz. Allah, onun gönlünün muradını versin" dedi. - ESKİŞEHİR