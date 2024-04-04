Odunpazarı Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile protokol imzalayarak 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde veteriner kliniklerine kedi ve köpek kulübeleri dağıtırken, aşılama ve paraziter mücadele çalışması başlattı.

Odunpazarı Belediyesi katılımcı belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile protokol imzaladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanları için veteriner kliniklerine kedi ve köpek kulübeleri dağıtıyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde başlayan kulübe dağıtımında 3 kliniğe kedi, 3 kliniğe de köpek kulübeleri dağıtıldı. Ayrıca Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanları yönelik kuduz aşılaması ve paraziter mücadele çalışması başlattı. Bu çalışmanın Nisan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

"Sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, "Sağlıklı ve medeni bir toplum inşa etmek istiyorsak, hayvan dostlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz. Hayvan dostlarımız, bizim sosyal yaşantımızın bir parçasıdırlar. Onlar, evlerimizin, sokaklarımızın asli unsurlarıdırlar. Odunpazarı Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayvan sağlığının korunması ve refahının sağlanmasının temel ilkelerimizdendir. Buna yönelik sürdürülebilir projeler ürettik, faaliyetlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de sokaktaki hayvan dostlarımıza yönelik kuduz aşılaması ve paraziter mücadele çalışmalarımızı nisan ayı boyunca yürüteceğiz. Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvan sağlığı ve refahı düşünülerek kapasite artırımına gidildi. Yaklaşık 7 bin metre kare alanda hizmet veren bakımevine ilave olarak 20 bin metre karelik alanın sahipsiz hayvanlara yönelik hizmete açıldı. Bu alanda öncelikle yasaklı, yaşlı, engelli, yavru, yavrulu ve doğum yapacak özel bakıma muhtaç köpeklere hizmet verilmektedir" dedi.

Belediye yetkilileri, 4 Nisan 2024 Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle vatandaşları sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ederek, 'Satın alma sahiplen' çağrısında bulundu. - ESKİŞEHİR