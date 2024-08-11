Odunpazarı Belediyesi Spor Yaz Okulları Minik Futbolculara Unutulmaz Deneyim Yaşattı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Spor Yaz Okulları Minik Futbolculara Unutulmaz Deneyim Yaşattı

Odunpazarı Belediyesi Spor Yaz Okulları Minik Futbolculara Unutulmaz Deneyim Yaşattı

Odunpazarı Belediyesi'nin Spor Yaz Okulları, minik futbolculara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Futbol branşında eğitim gören genç yetenekler, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret ederek hem keyifli anlar yaşadılar hem de futbol heyecanını yakından hissettiler.

11.08.2024 13:52  Güncelleme: 13:59
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Odunpazarı Belediyesi'nin Spor Yaz Okulları, minik futbolculara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Futbol branşında eğitim gören genç yetenekler, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret ederek hem keyifli anlar yaşadılar hem de futbol heyecanını yakından hissettiler.

Minik futbolcular Fabrika Okulları'nın U10 ve U11 takımlarıyla iki hazırlık maçı oynadı. Maçların ardından minik futbolcular, Eskişehirspor A Takım Tesisleri'ni gezme fırsatı buldu. Minik futbolcular hem keyifli bir gün geçirdi hem de büyüklerin dünyasına bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşadı.

Ziyaret sırasında büyük mutluluk yaşayan minik futbolcular, kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Bir gün Eskişehirspor'un profesyonel takımında yer almanın hayalini kurduklarını belirten genç futbolcular, bu tür organizasyonların kendilerini daha da motive ettiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Spor Yaz Okulları Minik Futbolculara Unutulmaz Deneyim Yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Spor Yaz Okulları Minik Futbolculara Unutulmaz Deneyim Yaşattı - Son Dakika
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