Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi Açıldı

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi Açıldı

Odunpazarı Belediyesi, kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf sağlamak amacıyla Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'ni hizmete açtı. Proje, kadınlara eğitim vererek ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmayı hedefliyor.

02.10.2024 17:24  Güncelleme: 17:27
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Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını destekleyen ve büyük tasarruf sağlayan tekstil atölyesi, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi olarak yeni adıyla ve modern binasında hizmete açıldı.

EMKO Sanayi Sitesi 75. Yıl Mahallesi Babaeski Sokakta bulunan Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, EMKO Başkanı Ahmet Yıldız, Teksan Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kurt, "Göreve geldiğimiz 2014'ten bugüne kadar halkçı, toplumcu, sosyal demokrat ve kamucu belediyeciliği esas alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. "Kadınları ve çocukları mutlu olan yaşanacak bir Odunpazarı inşa edeceğiz" demiştik ve bu amaç doğrultusunda projelerimizi şekillendirdik. Bugün, Odunpazarı Anonim Şirketi'miz aracılığıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'miz de, kamucu belediyeciliğin nasıl olacağına ilişkin vereceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Bu proje 2023'ün Şubat ayında başlamıştı ve adı Tekstil Atölyesi'ydi. Belediyemizin açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar bu atölyede istihdam edildiler. On binlerce ürün ürettiler ve bu sayede belediyemiz milyonlarca lira tasarruf etti. Atölyemizde, Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetlerinin ve ihtiyacı olan diğer tekstil ürünlerinin yanında, Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretildi, üretiliyor" dedi.

"Kamuculuk üretim demektir"

Üretim kapasitesinin iki katına çıktığını belirten Başkan Kurt, "Bu kapsamda artık bir atölyeden değil, kapsamı genişlemiş bir Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'nden bahsediyoruz. Bu proje, kamucu belediyeciliğin en güzel örneklerinden. Çünkü kamuculuk üretim demektir, kaynak oluşturmak demektir, tüketimi düzenleyebilme demektir. Bu projede, saydığım üç unsur da var. Aracıyı kaldırarak belediyemizin zorunlu kıyafetlerini çok daha ucuza burada üretiyoruz. Paydaş belediyelerimize de kıyafet üretmek suretiyle kaynak oluşturuyoruz. Dolayısıyla tüketimi de en az maliyetle gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kadınları çalışma hayatına kazandırıyoruz"

Sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, mahalle meclisleri ve muhtarlardan alınan öneriler doğrultusunda böyle bir projeye imza attıklarını sözlerine ekleyen Başkan Kurt, "İşte bu, gerçek bir katılımcı belediyecilik örneğidir. Öte yandan kadınlara eğitim vermek suretiyle onları çalışma hayatına kazandırmak, üretim sürecine dahil etmek, ekonomik bağımsızlıklarını ellerine almalarını sağlamak ve paydaş belediyelerimizin ucuz ve kaliteli ürünlere erişebilmelerine imkan tanımak, birlik içerisinde dayanışma ruhunun net göstergesidir. Özetle, belediyemiz tarafından hayata geçirilen Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi projemiz, kamucu belediyeciliğin en temel unsurları olan üretim, kaynak üretmek, tüketimi düzenleme, demokratik katılımcılık ve dayanışmayı içinde barındıran bir proje" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve programa katılan protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Başkan Kurt ve davetliler Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'ni gezdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi Açıldı - Son Dakika

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