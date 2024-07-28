Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Çocuklar Spor Yapıyor

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Odunpazarı Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için açtığı 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okullarında yaklaşık 600 çocuk katılım gösterdi. Yaz Spor Okulları'nda en yoğun ilgi gören spor dallarından birisi tenis oldu.

Çocuklara tatil döneminde fiziksel aktivite yapma imkanı sunuyor

2012-2017 doğumlu 60 çocuk, Kent Ormanı içindeki tenis kortlarında düzenlenen kurslarda antrenman yapıyor. Tenis eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, çocuklara hem spor becerilerini geliştirme hem de sosyal becerilerini artırma fırsatı sunuyor. Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları, çocuklara tatil döneminde fiziksel aktivite yapma imkanı sunarak, onların enerjilerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunuyor. Bu uygulama yaz tatilinin sadece dinlenme değil, aynı zamanda spor ve gelişim fırsatlarıyla dolu bir süreç olmasını sağlıyor. - ESKİŞEHİR