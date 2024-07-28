Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Spor Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Spor Yapıyor

Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Çocuklar Spor Yapıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için açtığı 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaz Spor Okulları'nda en yoğun ilgi gören spor dallarından birisi tenis oldu.

28.07.2024 12:20  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için açtığı 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okullarında yaklaşık 600 çocuk katılım gösterdi. Yaz Spor Okulları'nda en yoğun ilgi gören spor dallarından birisi tenis oldu.

Çocuklara tatil döneminde fiziksel aktivite yapma imkanı sunuyor

2012-2017 doğumlu 60 çocuk, Kent Ormanı içindeki tenis kortlarında düzenlenen kurslarda antrenman yapıyor. Tenis eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, çocuklara hem spor becerilerini geliştirme hem de sosyal becerilerini artırma fırsatı sunuyor. Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları, çocuklara tatil döneminde fiziksel aktivite yapma imkanı sunarak, onların enerjilerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunuyor. Bu uygulama yaz tatilinin sadece dinlenme değil, aynı zamanda spor ve gelişim fırsatlarıyla dolu bir süreç olmasını sağlıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Çocuk, Tenis, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Spor Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 13:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Spor Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement