Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Sona Erdi

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Odunpazarı Belediyesi, 2024 Yaz Spor Okulu çalışmaları sona erdi. Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni Kanlıkavak Parkında gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan 'Yaz Spor Okulları'na basketbol, futbol, voleybol, hentbol, tenis, atletizm, cimnastik ve taekwondo branşları olmak üzere 8 branşta 600 öğrenci katıldı. Yaz spor okulları sayesinde öğrenciler yaz tatillerini spor yaparak geçirdi.

Yaz Spor Okulları, Kanlıkavak Parkında düzenlenen törenle sona erdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaz spor okulları kapanış töreni kapsamında Kanlıkavak Parkında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Kurt, farklı branşlarda hazırlanan oyun parkurlarında öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

Yaz Spor Okulları kapanış töreninde konuşan Başkan Kurt, "2 ay boyunca birlikte spor yaptık, birlikte eğlendik. Velilerinize sizi Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Yaz okullarıyla tanıştıkları için, siz değerli öğrencilerimize yaz spor okullarına katıldığınız için ve sizlere 2 ay boyunca eğitim veren antrenörlerinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın boş zamanını doğru değerlendirecek bir ortamı oluşturmak sosyal belediyeciliğin en önemli görevlerinden birisidir. Sizleri seneye tekrar yaz spor okullarımıza bekliyoruz. Kışın açılacak spor kurslarımıza bekliyoruz. Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olmak için kitap okumayı ve ders çalışmayı ihmal etmeyin. Türkiye'yi sizler kurtaracaksınız. Sizlere güveniyoruz" dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Çocuklara sertifikalarını veren Başkan Kurt, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR