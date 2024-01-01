Odunpazarı Belediyesi, yılbaşında mesaide olan emekçilere ikramda bulundu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşında mesaide olan emekçileri unutmadı. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, yılbaşında dışarda çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık personeline, taksi duraklarında ve petrol istasyonlarında çalışanlara bir dizi ikramda bulundu.

Önceki gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve yılbaşı paketi dağıtan Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nin mesaisi, yeni yıl akşam saatlerinde de devam etti. Odunpazarı Belediyesi yılbaşı nedeniyle görev başında olan emekçileri unutmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara, hastanelere, taksi duraklarına ve petrol istasyonlarına giden aşevi yetkilileri, çalışanlara bir dizi ikramda bulundu. Emekçilere iyi mesailer dileyen aşevi yetkilileri, Belediye Başkanı Kurt'un selam ve yeni yıl dileklerini de iletti.

Başkan Kurt'a kendilerini unutmadığı için teşekkür eden emekçiler, herkese iyi yıllar diledi.