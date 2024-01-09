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Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Sertifikaları Teslim Edildi - Son Dakika
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Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Sertifikaları Teslim Edildi

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'nun sertifika teslim töreni, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Kurs sonrası sertifika almaya hak kazanan 32 kursiyere belgeleri, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü ve Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü tarafından teslim edildi. Bu belge ile çobanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sürü Yönetimi Desteği'ne başvurma hakkı elde etti.

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Sertifikaları Teslim Edildi
09.01.2024 - 16:08,
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Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'nun sertifika teslim töreni, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsü'nde bulunan Başak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından gerçekleştirilen kursta hayvan bakım ve besleme, barınak ve ahır hijyeni, hayvan hastalıkları, doğum ve kuzu ölümleri, iş güvenliği konularını içeren kapsamlı bir eğitim verildi. Kurs sonrası sertifika almaya hak kazanan 32 kursiyere Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun'un katılımlarıyla yapılan törende belgeleri teslim edildi. Bu belge ile Tarım ve Orman Bakanlığı çobanlara hem farkındalık kazandırmayı hem de mesleklerini sertifikalandırmayı amaçlanırken, belgeyi alan yetiştiriciler 2023 yılı için 30 Bin lira olan Sürü Yönetimi Desteğine başvurmaya hak kazandı. Yetiştiricilerden gelen talep üzerine planlanan Sürü Yönetimi Elemanı Kursları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından düzenleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Sertifikaları Teslim Edildi - Son Dakika
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