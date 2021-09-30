Üye Girişi
Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor - Son Dakika

Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor

30.09.2021 11:22

Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar: "Odunpazarı'na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor" "Bir sokak çok iyi ve güzel hazırlanmışken arkası harabe evlerle kaynıyor" "Hem yetkililer, hem de ev...

Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor

Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar:

"Odunpazarı'na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor"

"Bir sokak çok iyi ve güzel hazırlanmışken arkası harabe evlerle kaynıyor"

"Hem yetkililer, hem de ev sahipleri tarafından bu harabe, virane evlere çözüm bulunmalı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en önemli turistik bölgelerinden birisi olan tarihi Odunpazarı'nın arka sokaklarında terk edilen, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan evler, hiç de hoş olmayan görüntüler oluştururken, çevre sakinleri endişelerini dile getiriyor.

Eskişehir'in yıl içinde yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlandığı Odunpazarı bölgesinde arka sokaklar adeta kan ağlıyor. Sahipleri tarafından terk edilen bazı evler ilgisizlikten yıkılmaya yüz tutarken, bazı evler ise metruk halde bekliyor. Sadece turistlerin ağırlandığı bölgedeki evlerde restorasyon çalışması yapılırken, bir arka sokaktaki evler ise yıkılmak üzere. Virane evlerden dolayı turistlerin ağırlanamadığı sokaklar mahalleliyi de rahatsız ediyor.

"Bu evler artık yıkılmaya yüz tutuyor"

Odunpazarı bölgesinde terkedilmiş vaziyetteki eski binaların artık yıkılmak üzere olduğunu belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, can kayıplarının yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. Yetkililerden ve ev sahiplerinden bölgedeki yıkılmak üzere olan evlere çözüm için destek istediğini belirten Saraçlar, "Buradaki en büyük sorumluluk vatandaşındır, yani ev sahiplerinindir. Odunpazarı Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olduğu için buralarda yıkılmaya yüz tutmuş eski ve kerpiç ev çok fazla var. Yaşayan insanların taşınıp gittiği, evlerle ilgilenilmediği için zamanla çökmeler başlıyor. İnsanlar evlerine biraz özen gösterip sahip çıkmış olsa bu evler bu halde olmayacak. Odunpazarı'na bağlı Dede Mahallesi'nde bu tarzda 15-20 tane ev var. Bu evler artık yıkılmaya yüz tutuyor. Burada can kayıpları olabilir. Sit alanı içinde bulunduğu için belediye çok fazla bir şey yapamıyor. Bölge koruma burada hiçbir şekilde tadilat yapılamayacağını söylüyor. Buradan bütün yetkililere ve ev sahiplerine sesleniyorum, bu evleri mümkün olduğunca boş bırakmamamız gerekiyor. Eğer bir şey yapılamıyorsa belediye veya farklı kurumlar aracılığıyla bu binaların ya yıkımı ya da tadilatı yapılmalı" dedi.

"Odunpazarı'na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor"

Odunpazarı bölgesine gelen turistlerin sadece belli yerlerde vakit geçirdiğini ve arka sokaklara girmediklerini belirten muhtar Ömer Saraçlar, şu ifadeleri kullandı:

"Odunpazarı bölgesinde Şarkiye, Cunudiye, Paşa, Dede, Orta, Akcami ve Akçağlan olmak üzere iç içe bulunan 7 tane mahalle var. Odunpazarı'na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor. Odunpazarı'nda bir sokak çok iyi ve güzel hazırlanmışken arkası harabe evlerle kaynıyor. Hem yetkililer hem de ev sahipleri tarafından bu harabe, virane evlere bir çözüm bulunmalı. Yerli ve yabancı turistler bazı güzel sokaklarda gezerken, bir arka sokakta virane evler var. Eğer Odunpazarı'nın biraz daha tanıtılması planlanıyorsa bu virane evlerin biran önce onarılmasını istiyoruz."

Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor
Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor
Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor
Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor

Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler 11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 11:05 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son Dakika Haberleri
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
11:11 50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor
11:05 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti         
11:41
Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı         
11:25
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti         
11:18
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin         
11:06
Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir         
10:49
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı'na yakışmayan görüntüler: Yıkılmaya yüz tutan evler endişelendiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement