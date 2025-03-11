Odunpazarı\'nda 75\'inci Yıl Mahallesi\'nde Büyük İftar Organizasyonu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katılımıyla 75'inci Yıl Mahallesi'nde düzenlenen yaklaşık 3 bin kişilik iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla mahalle iftarlarına devam ediyor. Büyükdere Mahallesi'ndeki sabit iftar çadırının yanı sıra kentin farklı mahallelerinde de iftar sofraları kuran Odunpazarı Belediyesi, dayanışma ruhunu büyüterek yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, 75'inci Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi. 75.Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri bir araya gelerek aynı sofrada oruçlarını açtı. Başkan Kurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Mahallemizin çok değerli sakinleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul olsun. Dayanışmayı birliği, beraberliği, hep ön plana çıkarmaya çalışan Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduk, gurur duyduk. Her zaman bekliyoruz. Bu yaptığımız milletin parasını millete geri vermektir. Biz tasarrufu temel alan bir belediyeyiz. Savurganlığı önlüyoruz, önlemeye çalışıyoruz ama zamanı gelince de böyle dostlarımızla, hemşerilerimizle paylaşmasını biliyoruz. Paylaşmak bizim en önemli özelliklerimizden birisidir. Sizlerin de dostluğunuzu ve kardeşliğinizi paylaşmanızı istiyoruz. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen iftar programına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, 75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR