Odunpazarı'nda Atatürk Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Atatürk Anma Töreni Düzenlendi

Odunpazarı\'nda Atatürk Anma Töreni Düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde bir anma töreni düzenledi. Törene katılanlar, Atatürk'ün mirasını ve bağımsızlık mücadelesini hatırladı.

10.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Odunpazarı Belediyesi, 86'ncı ölüm yıl dönümünde Ebedi Başkomutan ve 101 yıllık Cumhuriyetin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Odunpazarı Belediyesi Bahçesinde düzenlenen anma töreninde Odunpazarı Belediye Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel yer aldı. Pek çok personel ise anmaya çocukları ile beraber katıldı. Vilayet Meydanındaki Atatürk'ü anma programına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gözünden bir operasyon geçirdiği için katılamadı. Anma programında Başkan Kurt'un yerine Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay yer aldı. Belediye bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde bir araya gelen personel, saat 09.05'te sirenler eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından belediye personeli, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

"Çağının ötesine geçen bir düşünce adamı aynı zamanda bir devrimciydi"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Tarihin sayfalarına silinmez harflerle yazılmış büyük bir lideri, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anmak üzere bir arada olduklarını söyleyen Genç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Her yıl olduğu gibi, yine bir 10 Kasım'da burada, onun bize bıraktığı mirası koruma azmimizi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi bir kez daha anımsıyoruz. Atatürk, sadece bir asker ya da devlet adamı değil, çağının ötesine geçen bir düşünce adamı aynı zamanda bir devrimciydi. Umutsuzluğun içinde halkına umut aşılamış "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bizlere bağımsız bir ulus olmanın ne demek olduğunu göstermiştir. Cumhuriyeti bize bir emanet olarak bırakırken, sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam felsefesini sunmuştur. Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkarak, yaptığımız tüm çalışmalarla kimseyi ayrıştırmadan hukuka uygun ve bilimin ışığında karşılaştığımız bütün olumsuzluklara rağmen umudumuzu kaybetmeden mücadele etmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmek isterim. Atam, bize kattıkların ve açtığın aydınlık yol için bir kez daha teşekkür ediyor; aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun..."

Genç'in konuşmanın ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından Hüseyin Demir, Halim Yazıcıoğlu'nun "Mustafa Kemaller Tükenmez" şiirini okudu. Anma sonrasında belediye personeli çocukları ile beraber Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Diğer yandan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı 18 kreşte ve Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde de anma töreni düzenlendi. Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan minikler ve koca çınarlar, duygusal anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Atatürk Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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