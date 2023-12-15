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Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması Sonuçlandı

Odunpazarı Belediyesi tarafından atık pillerin toplanarak çevreye zararlarının azaltılması, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için başlatılan ve artık geleneksel hale gelen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nda kazananlar belli oldu.

Odunpazarı\'nda Atık Pil Toplama Yarışması Sonuçlandı
15.12.2023 - 13:03,
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Odunpazarı Belediyesi tarafından atık pillerin toplanarak çevreye zararlarının azaltılması, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için başlatılan ve artık geleneksel hale gelen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nda kazananlar belli oldu.

Odunpazarı Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa olarak düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması'na 71 okul katıldı. Atık Pil Toplama Yarışması'nda Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu, Zehra Sarar Anaokulu, 24 Kasım İlkokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu ve Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu dereceye giren okullar oldu.

BİN 840 KG ATIK PİL TOPLANDI

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yetkilileri, Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okulları ziyaret ederek okullara ödüllerini verdi. 01 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2023 tarihinde biten "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" kapsamında Odunpazarı Bölgesi'nde faaliyet gösteren toplam 71 okuldan 1.840 kilogram atık pil toplandı. Toplanan bu atık piller, geri kazanımı veya bertarafı için lisanslı tesise gönderildi.

Kaynak: ANKA
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