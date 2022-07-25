Odunpazarı'nda Bale Atölyeleri Devam Ediyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale atölyesi çalışmaları devam ediyor. 30 çocuğun katıldığı Bale Atölyesi'nde dersler hem sahneye hem de eğitime yönelik sürüyor.

Odunpazarı Belediyesi, ücretsiz bale atölyelerine devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Bale Atölyesi'nde, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş dersleri veriliyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bale atölyesinde, dersler hem sahneye hem de eğitime yönelik sürüyor. Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, Odunpazarı Belediyesi Bale Atölyesi'nde 30 çocuğun bale eğitimi aldığını kaydetti. Küçük yaş ve ileri seviye modern dans bale eğitimleri verdiklerini anlatan eğitmenler, 6 yaşından başlayıp 17 yaşına kadar tüm seviyelerde bale eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerde balerinleri point özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek. Odunpazarı Belediyesi'nin bale eğitimini geliştirerek devam ettirdiğini ifade eden eğitmenler, aynı zamanda da 5'incisi gerçekleşecek olan 'Bale Rüzgarı'na hazırlandıklarını vurguladı.