Odunpazarı'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı

Odunpazarı\'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, 17 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik seramik atölyesi derslerine başladı. Sanatçıların eğitmenliğinde gerçekleşecek dersler, katılımcılara sanatı öğrenme ve özgün eserler oluşturma fırsatı sunuyor.

25.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi tarafından, 17 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik seramik atölyesi dersleri başladı.

Seramik sanatçılarının eğitmenliğinde gerçekleşen dersler, katılımcılara hem sanatın büyülü dünyasını keşfetme hem de özgün eserler oluşturma imkanı sunuyor. Her hafta cuma günleri düzenlenen seramik dersleri, bireylerin seramik sanatıyla tanışmasına ve becerilerini geliştirmesine imkan sağlarken, aynı zamanda sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirmelerine de katkıda bulunuyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin, sanatı ve kültürü herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini belirterek, "Bu tür etkinliklerle hem bireysel gelişimi destekliyor hem de toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. Sanatın iyileştirici gücünü paylaşmak için herkesi seramik derslerine davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Odunpazarı, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:14 Merakla beklenen konuşması başladı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.