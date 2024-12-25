Odunpazarı\'nda Engelsiz Seramik Atölyesi Başladı

Yerel

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi tarafından, 17 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik seramik atölyesi dersleri başladı.

Seramik sanatçılarının eğitmenliğinde gerçekleşen dersler, katılımcılara hem sanatın büyülü dünyasını keşfetme hem de özgün eserler oluşturma imkanı sunuyor. Her hafta cuma günleri düzenlenen seramik dersleri, bireylerin seramik sanatıyla tanışmasına ve becerilerini geliştirmesine imkan sağlarken, aynı zamanda sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirmelerine de katkıda bulunuyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin, sanatı ve kültürü herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini belirterek, "Bu tür etkinliklerle hem bireysel gelişimi destekliyor hem de toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. Sanatın iyileştirici gücünü paylaşmak için herkesi seramik derslerine davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR