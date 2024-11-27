Odunpazarı'nda Katılımcı Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı'nda Katılımcı Demokrasi Vurgusu

Odunpazarı\'nda Katılımcı Demokrasi Vurgusu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Akarbaşı Mahalle Meclisi'nin 2. Seçimli Genel Kurulu'nda katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, mahalle meclislerinin demokrasiyi güçlendirdiğini ve halkın sorunlarını dile getirmelerine olanak sağladığını belirtti.

27.11.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Akarbaşı Mahalle Meclisi'nin gerçekleşen 2. Seçimli Genel Kurulu'na katıldı.

Başkan Kazım Kurt, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurulda yaptığı konuşmada katılımcı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. Mahalle meclislerinin önemine değinen Başkan Kazım Kurt, "Mahallemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mahalle meclislerine büyük önem veriyoruz. Mahallede yaşayan hemşehrilerimiz bu meclislerle kent yönetimde söz sahibi oluyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Odunpazarı'nı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz" dedi.

"Demokrasiyi tabana yayacağız"

Odunpazarı Kent Konseyi'nin çeşitli mahallelerde oluşturduğu meclisler, yerel halkın yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayarak, mahallelerin sorunlarının çözülmesine katkı sunuyor. Başkan Kurt, bu tür meclislerin demokrasinin güçlenmesine ve halkla belediye arasında sağlam bir bağ kurulmasına önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. "Kent konseyleri bünyesinde bulunan mahalle meclislerinin yaygınlaştırılmasını istememizdeki amacımız mahalle sakinlerinin yönetime katılımını sağlamak" diyen Başkan Kurt, "Eğer katılımcı demokrasi diyorsak, eğer demokrasiyi tabana yayacağız diyorsak bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ama bu sadece talep eden ya da talep alan gibi algılanmamalı. Karar verirken birlikte düşünmeliyiz. Vatandaşların yaşadıkları mahallenin sorunları ile ilgili söylemek istediği birçok konu var. Ancak seslerini duyuracak bir platformları yok. Bu anlamda kent konseyleri ve mahalle meclisleri büyük önem taşıyor. Halkın sesi oluyor. Bizleri eleştiriyor, hatalarımızı dile getiriyor. Gerçek bir tartışma ortamı oluşuyor. Bu ortamın gelişmesini sağlayacağız" dedi.

Mahalle meclisleri katılımcı demokrasinin sacayağı oldu

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise " Türkiye'de örnek olan Mahalle Meclisi oluşumlarımız Odunpazarı ilçemizde katılımcı demokrasinin sacayağı oldu. Artık mahallede yaşayan vatandaş, mahalledeki her sorunun çözümüne katkı sunan, mahalleye yapılacak hizmette fikri sorulan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahallesi için iletişime geçebilen konumdadır. Demokrasinin, katılımcılığın ilk ayaklarından birisi olarak gördüğümüz mahalle meclislerini bu yüzden çok önemsiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Katılımcı Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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