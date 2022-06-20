Odunpazarı'nda Yarının Gençleri Kep Attı

Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı kreşleri olan Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi. Etkinliklerde ayrıca 6 yaş grubu için mezuniyet töreni de yapıldı. Çocukların gösterilerinin ardından konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Çocuklarımız için insan haklarına saygılı, kadın erkek eşitliğine inanan ve demokrasiyi özümseyen; laik, bilimsel bir eğitimi benimseyen kreşler açtık. Hedefimiz her mahallede bir kreş. Umarım, bu hedefi gerçekleştirecek imkanı buluruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, iki gün sürdü. İlk gün Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerinin; ikinci gün ise Kurtuluş ve Osmangazi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerinin yıl sonu etkinliği ve mezuniyet töreni yapıldı.

Çeşitli gösteriler eşliğinde yapılan etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda veli katıldı. Etkinlikte çeşitli dans ve drama gösterileri yapan, İstiklal Marşı'nı ve Andımızı okuyup şarkılar söyleyen minikler, izleyenlere keyif ve duygu dolu dakikalar yaşattı. Babalar Gününü kutlayan minikler, hazırladıkları programı baba, dede, amca ve dayılarına hediye etti.

Minikler, fuaye alanında da yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi.

"ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Gösterilerin ardından sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gösteriye katılan tüm çocukları tebrik etti. Başkan Kurt, "Çok güzel gösteriler izledik. Kreşler ve anaokullarımız eğitimin başlangıcı. Umarım; çocuklarımızın bundan sonra alacağı eğitimler de demokratik, laik ve bilimsel bir çerçevede olur ve çocuklarımız da insan, kadın haklarına saygılı; kardeşliği benimseyerek yetişirler" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HER MAHALLEYE 1 KREŞ"

Çocuklar için Odunpazarı'nda insan haklarına saygılı, kadın erkek eşitliğine inanan ve demokrasiyi özümseyen; laik, bilimsel bir eğitimi benimseyen kreşler açtıklarını vurgulayan Başkan Kurt, "Hedefimiz her mahallede bir kreş. Umarım, bu hedefi gerçekleştirecek imkanı buluruz. Eskişehirliler, Eskişehirli hayırsever iş insanları desteklerini esirgemiyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yeni sezona iki yeni kreş daha ekliyor, yeni kreşler yapma yolunda da yeni adımlar atıyoruz. Bütün çocukların kreşe gitmek, okul öncesi eğitim almak en temel hakkıdır. Biz, bunu sonuna kadar savunuyoruz. Bugün, çocuklarınızın kreşe başladığı tarih ile bugün ile arasındaki farkı siz de gördünüz. Buradaki eğitimi gerçekleştiren öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da ömür boyu başarı ve mutluluklar diliyorum. Bu ilk diplomaları, umarım üniversite, doktora ve master diplomalarını hep birlikte görürüz" dedi.

MEZUN OLAN MİNİKLER KEP ATTI

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından mezuniyet törenine geçildi. Mezun olan miniklere diplomaları Başkan Kurt tarafından verildi. Minikler, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Diploma töreninin ardından gösterilerde yer alan tüm çocuklar ve eğitmenler sahneye çıkarak, Atatürk posteri açtı. Minikler, Başkan Kurt ile birlikte 10. Yıl Marşını seslendirdi. Çocukların bu neşesine etkinliğe katılan veliler de eşlik etti.