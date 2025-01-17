Odunpazarı\'ndan Çocuklar Arası Dayanışmayı Artıran Kampanya

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Odunpazarı Belediyesi, sosyal dayanışmayı ve çocuklar arasında yardımlaşmayı artırmak için "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kampanya kapsamında, evlerde kullanılmayan, işlevini yitirmemiş ve temiz oyuncaklar toplanarak belediyeye bağlı kreşlere teslim ediliyor. Bu oyuncaklar, belediyeye ait "Oyuncak Kütüphanelerinde" diğer çocuklarla paylaşılacak. Bu kampanya ile çocuklar yeni ve farklı oyuncaklarla oynama fırsatı bulacak ve toplumsal dayanışma küçük yaşlardan itibaren pekişecek. "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası ile kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi ve dezavantajlı çocukların oyuncaklara daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

Projenin temel amacı, çocuklar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirirken, dezavantajlı gruptaki çocukların da yeni ve farklı oyuncaklarla oynamasını sağlamak. Kreşlere teslim edilen oyuncaklar, çocukların daha fazla oyuncağa erişmesini ve oyunlarla gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR