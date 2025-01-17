Odunpazarı'ndan Çocuklar Arası Dayanışmayı Artıran Kampanya - Son Dakika
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Odunpazarı'ndan Çocuklar Arası Dayanışmayı Artıran Kampanya

Odunpazarı\'ndan Çocuklar Arası Dayanışmayı Artıran Kampanya

Odunpazarı Belediyesi, 'Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?' kampanyası ile evlerde kullanılmayan oyuncakları toplayarak belediyeye ait kreşlere dağıtıyor. Amaç, çocuklar arasında yardımlaşmayı artırmak ve dezavantajlı çocukların oyuncaklara erişimini kolaylaştırmak.

17.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:34
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Odunpazarı Belediyesi, sosyal dayanışmayı ve çocuklar arasında yardımlaşmayı artırmak için "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kampanya kapsamında, evlerde kullanılmayan, işlevini yitirmemiş ve temiz oyuncaklar toplanarak belediyeye bağlı kreşlere teslim ediliyor. Bu oyuncaklar, belediyeye ait "Oyuncak Kütüphanelerinde" diğer çocuklarla paylaşılacak. Bu kampanya ile çocuklar yeni ve farklı oyuncaklarla oynama fırsatı bulacak ve toplumsal dayanışma küçük yaşlardan itibaren pekişecek. "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası ile kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi ve dezavantajlı çocukların oyuncaklara daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

Projenin temel amacı, çocuklar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirirken, dezavantajlı gruptaki çocukların da yeni ve farklı oyuncaklarla oynamasını sağlamak. Kreşlere teslim edilen oyuncaklar, çocukların daha fazla oyuncağa erişmesini ve oyunlarla gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'ndan Çocuklar Arası Dayanışmayı Artıran Kampanya - Son Dakika

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