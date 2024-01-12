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OEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bin 500 ilkokul öğrencisiyle buluştu - Son Dakika
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OEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bin 500 ilkokul öğrencisiyle buluştu

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde beş ilde yaklaşık bin 500 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi. OEDAŞ yöneticileri, öğrencilere enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında bilgi verdi ve sorularını cevapladı. Ayrıca, OEDAŞ sokak hayvanları için Can Dostlar projesini destekleyerek öğrencilere mama hediye etti.

OEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bin 500 ilkokul öğrencisiyle buluştu
12.01.2024 - 14:29,
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde hizmet verdiği beş ilde yaklaşık bin 500 ilkokul öğrencisi ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'a elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan ve bu yıl 8-14 Ocak tarihlerine denk gelen Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde ilkokul öğrencileri ile buluştu. OEDAŞ'ın hizmet verdiği beş ilde gerçekleştirilen etkinliklerde OEDAŞ yöneticileri her ilde bir ilkokulu ziyaret etti. Çocukların yaşlarına uygun renkli bir sunum hazırlayarak enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında bilgi veren yöneticiler, öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için Can Dostlar sosyal sorumluluk projesini de yürüten OEDAŞ, etkinlik sonunda öğrencilere birer paket mama hediye ederek çocukların bu alandaki farkındalığının artmasına da katkı sağladı.

"Çocuklar enerji konusunda duyarlı ve öğrenmeye açık"

Beş ilde yaklaşık bin 500 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Enerji tasarrufunun ve verimliliğin erken yaşlarda öğrenilmesi, sürdürülebilir bir dünyanın temelini oluşturuyor. OEDAŞ olarak çocuklarımızda bu bilinci oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldik. Çocuklar bu konuda son derece duyarlı, öğrenmeye çok açıklar. Bu etkinliğimizin yanı sıra her yıl hizmet verdiğimiz illerden birinde 'Enerji Tasarrufu' temasıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik şiir ve resim yarışması düzenliyoruz. Bu yıl Eskişehir'de gerçekleştireceğimiz yarışmamızın duyurusunu da kısa bir süre sonra yapacağız. Önümüzdeki dönemde de çevresel, sosyal ve kurumsal faaliyetlerimizle bölgemizden başlayarak gezegenimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: OEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bin 500 ilkokul öğrencisiyle buluştu - Son Dakika
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