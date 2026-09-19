OEDAŞ, Eskişehir'deki kesintinin trafo merkezi arızasından kaynaklandığını açıkladı

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine bir süre geçici olarak enerji verilemediği belirtildi.

Bugün kent genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. OEDAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı. Bahse konu açıklamada, "Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine geçici olarak enerji verilememektedir. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzı yeniden sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.