OEDAŞ, Eskişehir'deki kesintinin trafo merkezi arızasından kaynaklandığını açıkladı

OEDAŞ, Eskişehir'deki kesintinin trafo merkezi arızasından kaynaklandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OEDAŞ, Eskişehir İletim Trafo Merkezi'ndeki arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine geçici olarak enerji verilemediğini duyurdu. Bugün kent genelinde geniş çaplı kesinti yaşandı; arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor, tamamlanınca enerji arzı yeniden sağlanacak.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine bir süre geçici olarak enerji verilemediği belirtildi.
Bugün kent genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. OEDAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı. Bahse konu açıklamada, "Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine geçici olarak enerji verilememektedir. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzı yeniden sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?