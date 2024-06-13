OEDAŞ, Kurban Bayramı boyunca kesinti yapmayacak

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Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Kurban Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak üzere 24 Haziran Pazartesi gününe kadar planlı kesinti yapmayacağını duyurdu. Enerji hatlarında yaşanabilecek olası arızalara ise hizmet verilen beş ildeki toplam 450 kişilik ana kontrol merkezi ve saha ekipleri en kısa sürede müdahale edecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. Bu dönemde enerji hatlarında yaşanabilecek olası arızalara karşı hizmet verilen beş ilde toplam 450 kişilik ekip kuruldu. Buna göre bir arıza yaşanması durumunda ilk olarak ana kontrol merkezi devreye girecek ve ekipler SCADA sistemi ile uzaktan müdahale gerçekleştirecek. Yerinde müdahale gereken durumlarda ise OEDAŞ'ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma gerçekleştirecek.

Tüketiciler bayram boyunca 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek.

Çalışmalar 24 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek

Planlı kesintiler, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı sağlamak için yapılan yatırım ve bakım-onarım çalışmaları esnasında can, mal ve çevre güvenliği için zorunlu olarak yapılıyor. OEDAŞ bu çalışmalara bayramın hemen ertesinde yani 24 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak. Bölgelerinde bayramın ardından gerçekleşecek planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi alabilir. - AFYONKARAHİSAR