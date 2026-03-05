Of'ta Bir İlk: Kadınlar 8 Mart'ta Sokağa Çıkıyor - Son Dakika
05.03.2026 15:47  Güncelleme: 16:34
Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek yürüyüş için hazırlıklara başladı. Of Folklor Derneği üyeleri, toplumsal sorunlara dikkat çekmek için yürüyüşe davet etti ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı ses yükseltme çağrısında bulundu.

Gençağa Karafazlı

(TRABZON) -

Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Cumhuriyet tarihinde ilk kez düzenlenecek yürüyüş için hazırlık yapıyor. Of Folklor Derneği üyesi kadınlar ilçe merkezinde bildiri dağıtarak yurttaşları yürüyüşe davet ederken, çağrıya pazar yerinde özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar şiddete, savaşa ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı birlikte ses yükseltme çağrısı yaparak, 8 Mart Pazar günü saat 12.00'de Of Belediye Binası önünden yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Trabzon'un Of ilçesinde Of Folklor Derneği üyesi kadınlar, ilçe merkezinde bildiri dağıtarak yurttaşları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenleyecekleri etkinliğe davet etti. Pazar yerinde yapılan çağrıya özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, toplumda yaşanan sorunların yükünü çoğu zaman ilk olarak kadınların taşıdığını belirterek, şiddete, savaşa ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı birlikte ses yükseltme çağrısı yaptı.

Oflu kadınlar, özellikle tarımda çalışan kadınların yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çekerek, "Kadınlar öldürülüyor, buna dur diyelim. Kadın emeği sömürülüyor, buna dur diyelim. Sıra bize gelmeden, sıra kız kardeşlerimize ve kızlarımıza gelmeden sesimizi yükseltelim. Kendi haklarımız, çocuklarımızın geleceği ve özgür bir yaşam için bir araya gelelim. Çay bahçelerinde yıl boyunca emek verdik ancak emeğimizin karşılığını alamadık. Akşama kadar çay bahçelerinde çalışıyoruz ama çoğumuzun sigortası yok, güvencesi yok. Kadın emeğinin görünür olması ve hakkını alması için mücadele edeceğiz" dedi.

Kadınlar ayrıca ekonomik bağımsızlık sorununa da değinerek, "Bankamatik kartlarımız bile çoğu zaman eşlerimizin elinde. Kadınların kendi emeği üzerinde söz sahibi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Oflu kadınlar, 8 Mart Pazar saat 12.00'de Of Belediye Binası önünde toplanarak yürüyüşü başlatacaklarını duyurdu. Yapılan çağrıda, "Kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü ve eşitliği için orada olacağız. Haydi kadınlar, gücümüzü gösterelim. Unutmayın, siz olmazsanız bir kişi eksiğiz. Oflu kadınlar olarak yan yana, omuz omuza durmaya var mısınız?" denildi.

Kadınlar, konuşmalarında sadece yerel sorunlara değil, uluslararası gelişmelere de dikkati çekti. İran'da ABD ve İsrail saldırıları sonucu çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğini vurgulayan kadınlar, "Bir okulda 120 çocuğun öldürüldüğü saldırıya dur diyelim. Savaşın ve şiddetin mağduru yine kadınlar ve çocuklar oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

