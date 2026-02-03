Gözyaşlarıyla Görevini Sürdüren İtfaiye Eri - Son Dakika
Gözyaşlarıyla Görevini Sürdüren İtfaiye Eri

Gözyaşlarıyla Görevini Sürdüren İtfaiye Eri
03.02.2026 09:49  Güncelleme: 09:58
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde görev yapan itfaiye eri, enkaz altında kalan oğlunun bulunduğunu öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmeyerek binden fazla afetzedenin kurtarılmasına katkı sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmet Demir, 6 Şubat depremlerine 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi'nde yakalandı. Deprem anında merkezde tek görevli personel olan Demir, yaşanan yıkıma rağmen görev yerinden ayrılmadı. Depremden yaklaşık yarım saat sonra oğlunun enkaz altında kaldığını öğrenen Demir, buna rağmen görevini sürdürerek gelen ihbarları alıp ekiplere bildirdi. Kriz anında bin 50 ihbarı değerlendiren itfaiye eri, çok sayıda yaralının kurtarılmasına vesile oldu. Kur'an kursunda hafızlık eğitimi aldığı öğrenilen Demir'in oğlu 12 yaşındaki Muhammet Nejat ise, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"Toprağa bir hazine gömdük diye umut ediyoruz"

Baba Demir, "Bizde herkes gibi depremin şiddetini yaşadık. Akıbetinde 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kendimizi dışarı attık. Deprem durduktan sonra tekrar çağrı almak üzere bina içine girdik. Orada tam sarsıntıdan bilgisayarlar devrilmişti. Sistemden analog olarak çağrı almaya devam ettik. Bende ailemi aradım iyi olduklarını söylediler. Biz ihbarları en yakın itfaiye ekiplerine vakaları bildiriyorduk. Beni eşim aradı oğlum ve yeğenimin bulunduğu yatılı hafızlık Kur'an kursunun göçtüğünü söylemişti. Bir sürü ihbar ve vaka vardı. Sahadaki itfaiye ekibin koordinesini yapıyordum. Çevre illerden takviyeler gelecek ekiplere toplanma alanları, ön müdahale ve benzeri konuları planlıyordum. Eşimden gelen telefon sonrası görev yerimi bırakıp gitmemem zor bir karardı. Gitmedim. Koordineyi çok şükür güzel bir şekilde yaptık. Sonra kedi aracımla kursa gittim. Daha sonra öğrendiğimde kendi çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 1050 kişinin kurtarıldığını öğrendim. Buna sebep olmam kendi evladımın acısını bir nebzede olsa bastırdı. Daha sonra Kur'an kursuna gittim ve binanın yıkıldığını gördüm. İkisine de ulaştık ikisi de Allah yolunda şehit oldular. Toprağa bir hazine gömdük diye umut ediyoruz. Rabbim Cennette bize karşılatmayı ona da bize de nasip eder inşallah" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

