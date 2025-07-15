Oğlunun mezarına sarılamayan anne Şengüroğlu: "Bir kapı açılsın yeter"

Aydın'da 15 Temmuz anma programında 83 yaşındaki şehit annesi Habibe Şengüroğlu'nun, oğlunun mezarına dokunmak için yaptığı içten talep yürekleri dağladı. "Bir kapı açılsın" yeter diyen şehit annesinin talebini geri çevirmeyen Vali Canbolat, isteğin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene protokol üyelerinin yanı sıra 1992 yılında Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tarık Şengüroğlu'nun annesi Habibe Şengüroğlu da katıldı. Tören sonunda oğlunun mezarı başında Vali Yakup Canbolat ile görüşen 83 yaşındaki anne Şengüroğlu, oğluna sarılmak istediğini belirterek yürek burkan bir talepte bulundu. Şengüroğlu, "Mezarın etrafındaki çitlere kapı açılırsa yanına girip dokunmak istiyorum. Oğluma dokunamıyorum. Sizden tek isteğim bu" diyerek, oğlunun mezarına yaklaşmak istediğini dile getirdi.

Annenin yürekten çağrısı, törende duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, Vali Canbolat, şehit annesinin isteğini dikkate alarak yerine getirilmesi için gerekli talimatı verdi. - AYDIN