Oğlunun şehadetinin 45. yıldönümüne 3 gün kala vefat etti

Kırklareli'nde 22 Eylül 1981 yılında yaşanan ve 65 askerin şehit olduğu Pancarköy uçak faciasında oğlunu kaybeden 92 yaşındaki Gülizar Demiral, evladının ölümünün 45. yıldönümüne 3 gün kala vefat etti. Şehit oğlunun mezarının yanına defnedilen Demiral, evladının şehadet haberini aldıktan 4 yıl sonra diğer oğlunu trafik kazasında yitirirken, 7 yıl sonra kızını akciğer kanseri, 22 yıl sonra da kocasını madenci hastalığı nedeniyle kaybetti.

Bartın'ın Terkehaliller köyünde yaşayan Gülizar-Hüseyin Demiral çifti, 1981-1988 yılları arasında 3 çocuğunun ölüm haberini aldı. Aile önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de 22 Eylül 1981 yılında yapılan Yıldırım-81 Tatbikatı sırasında Northrop F-5 tipi bir savaş uçağının içtima halindeki askerlerin üzerine düşmesi sonucu pilot dahil 65 askerin şehit olduğu olayda, Jandarma Er olarak vatani görevini yapan Yaşar Demiral'in şehadet haberini aldı. Demiral ailesi, o tarihten sonraki 7 yılda acı haberleri peş peşe aldı.

Önce şehidin kardeşleri, sonra da babası vefat etti

Ağabeyinin şehadet haberini aldığında 14 yaşında olan erkek kardeşi Hüseyin Demiral, ağabeyinin ölümünden 4 yıl sonra Bartın'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 1985 yılında ikinci oğlunu kaybeden Demiral ailesi, 1988 yılında ise o dönemde 18 yaşındaki kızları Hayriye Demiral'i ise akciğer kanseri nedeniyle yitirdi.

Çocuklarının acısına dayanamadı

Maden emeklisi baba Hüseyin Demiral, son 22 yılda yaşadığı 3 evlat acısına, madenci hastalığı olarak bilinen pnömokonyoz rahatsızlığı da eklenince daha fazla dayanamadı. Hüseyin Demiral (76), 2003 yılında dünyaya gözlerini yumarak, yaklaşık yarım asırdır evli olduğu karısını ve diğer 3 çocuğunu geride bıraktı.

Şehit evladının 45. ölüm yıl dönümünü göremedi

92 yaşındaki Gülizar Demiral, oğlunun şehadet haberinin ardından hayatta kalan 3 çocuğu ile birlikte acı, tatlı hatıralarla dolu 45 yıl daha yaşadı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehit annesi Gülizar Demiral, 18 Eylül Cumartesi günü son nefesini verdi.

Mezarları yan yana

Oğlunun şehit olduğu tarihin 45. yıldönümüne 3 gün kala vefat eden acılı anne, Terkehaliller köyündeki şehit oğlunun mezarının yanına defnedildi. Tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz aylarda Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın da ziyaret ettiği şehit annesi, dua ve göz yaşları arasında köylerindeki aile mezarlığına defnedildi.

Terkehaliller köyündeki cenaze merasimine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kent protokolü, şehit ailesinin yakınları ve sevenleri de katıldı.

Şehit ve 2 kardeşi 45 yıl sonra da unutulmadı

Şehit Jandarma Er Yaşar Demiral, ölümünün 45. yıldönümünde de unutulmadı. Şehidin hayatta kalan kız kardeşleri ve yeğenleri, 3 gün önce kaybettikleri babaannelerini ve biri şehit, 3 kardeşlerinin mezarını ziyaret etti. Mezarlığa her gelişlerinde acıları bir kez daha tazelenen Demiral ailesi, kaybettikleri yakınlar için dua etti.

Şehidin yeğeni ve Hüseyin Demiral'in oğlu 42 yaşındaki Serkan Demiral, "Amcam şehit olduğunda ben dünyada yokmuşum. Amcam 1981 yılında şehit oluyor. 1985 yılında da babam traktör kazasında vefat ediyor. Ben o zaman 9 aylıkmışım, kız kardeşim 6 aylıkmış. Babam öldükten sonra bizi dedem ve babaannem büyütmüş. 1988 yılında da halam akciğer kanserinden vefat etmiş. Halam, 0 Rh Negatif grubundan kan bulunamadığı için hayatını kaybediyor. 2003 yılında dedem vefat ediyor. En son babaannem 19 Eylül'de vefat etti" dedi.

Şehidin hayatta kalan 3 kardeşinden biri olan 57 yaşındaki Hütice Demiray ise "Şehit abimin vefat ettiği anları biraz hatırlıyorum. Anlatılmaz bir acıydı. Gerçekten çok büyük bir acıydı. Yaşar abimin mekanı cennet olsun. Yaşar abimden sonra 4 kardeş kaldık. 3 kız, bir erkek kardeştik. Yaşar abimin şehadetinden 4 yıl sonra Hüseyin abimi de kaybettik. Traktör kazasında öldü. Sonra Hayriye ablamı kaybettik. Acılar hep ardı ardına geldi bizim için. 2003'te babamı kaybettik. 23 sene sonra da annemi kaybettik. Mekanları cennet olsun, Rabbim bizlere sabırlar versin" diye konuştu.