Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan Gölbaşı Ortaokulu'nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Derste bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmesi üzerine, öğretmen Süleyman Yalın soğukkanlılığını koruyarak hızlıca müdahale etti. Yalın, heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Öğretmenin saniyelerle yarışarak gerçekleştirdiği bu örnek davranış, okulda büyük takdir topladı. Öğrencisini hayata döndüren Yalın, çevresindekiler tarafından kahraman ilan edildi. Olay sonrası öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin gösterdiği cesaret ve soğukkanlılık, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. - BİTLİS