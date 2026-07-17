Öğrenci Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika
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Öğrenci Kafilesi Uğurlandı

Öğrenci Kafilesi Uğurlandı
17.07.2026 13:10
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Ağrı'da '1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı' programıyla öğrenci kafilesi Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gitti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek ilk öğrenci kafilesini düzenlenen törenle uğurladı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek ilk öğrenci kafilesini uğurladı.

Program kapsamında öğrenciler; Ahlat'ta Türk-İslam medeniyetinin köklü mirasını, Çanakkale'de milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan tarihi alanları ziyaret edecek. Ankara'da ise Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezecek öğrenciler, Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi'ni de ziyaret ederek ilim ve irfan geleneğini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Gençlerin tarih bilinci ile milli ve manevi değerlerini güçlendirmeyi amaçlayan programın, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir perspektif kazandırması ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Çanakkale, Ankara, Kültür, Eğitim, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenci Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika

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